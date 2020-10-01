Прима-балерина Екатерина Кухар в очередной раз стала судьей развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020". После 5 выпуска она откровенно рассказала, кто стал ее фаворитом выпуска.

Звездная судья развлекательного шоу призналась, что больше всего в 5 выпуске ее поразило выступление Сергея Мельника и Аделины Дели. Об этом Екатерина Кухар написала на официальной странице в инстаграме.

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Фаворитом для меня в этом эфире, однозначно, стал танец по мотивам фильма "В джазе только девушки" в исполнении Сергея Мельника и Аделины Дели. Вы молодцы! Это был неожиданный и стремительный прорыв! Смотря на такие примеры, всем желаю не сдаваться и идти за своей мечтой!"

– написала Екатерина Кухар.

Кроме этого, прима-балерина добавила, что является любительницей кино. По словам Екатерины Кухар фильмы "дают нам возможность прожить другую жизнь, побыть героем другого романа". Поэтому именно 5 эфир был особенно атмосферным, ведь все участники "Танцев со звездами 2020" могли перевоплотиться в любимых персонажей. В то же время Екатерина Кухар не скрывала: хотела бы выставлять парам по две оценки.

"Как жаль, что у меня есть возможность ставить участникам только одну оценку, а не две, как в фигурном катании, где одна из оценок – за технику, а вторая – за артистизм", – добавила она.

Каким было выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

В вечер перевоплощений в кино бывший "Холостяк" Сергей Мельник не избрал образ Джеймса Бонда, которого так ждали зрители и судьи. Перед выступлением он признался, что проиграл спор своей партнерше по "Танцам" Аделине Дели. Именно поэтому харизматичный украинец примерил образ женщины.

Пара станцевала постановку в стиле культового фильма "В джазе только девушки". Аделина Дели предстала в образе Мэрилин Монро, а Сергей Мельник – "Дафны".

Смотрите выступление Сергея Мельника и Аделины Дели на "Танцах со звездами 2020": видео