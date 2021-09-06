Новий рік для іудеїв символізує очищення, аналіз свого минулого й виправлення його помилок. Саме з Рош га-Шана віряни розпочинають час сповіді – десять днів молитов і каяття. Євреї закінчують свої молитви у свято Йом-Кіпур, яке означає примирення. Вірять, що у цей день Бог судить всіх людей і дає їм можливість виправитися. Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі картинки-привітання зі святом Рош га-Шана.

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Традиція вшановувати Рош га-Шана торкається й України. Кожного року іудеї зі всіх куточків світу приїжджають в Умань, аби навідати могилу Цадика Нахмана й у цьому святому місці відзначити настання Рош га-Шана.

Картинки-привітання з Рош га-Шана-2021



Рош га-Шана 2021: картинки-привітання з єврейським Новим роком



Привітання з Рош га-шана 2021



Рош га-Шана-2021: листівки привітання



Вітаю з Рош га-Шана 2021!



Вітання з Рош га-Шана 2021!



Картинки з Рош га-Шана 2021​