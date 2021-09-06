Новый год для иудеев символизирует очищение, анализ своего прошлого и исправление его ошибок. Именно с Рош га-Шана верующие начинают время исповеди – десять дней молитв и раскаяния. Евреи заканчивают свои молитвы в праздник Йом-Кипур, который означает примирение. Верят, что в этот день Бог судит всех людей и дает им возможность исправиться. Редакция LifeStyle 24 собрала лучшие картинки-поздравления с праздником Рош га-Шана.

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Традиция чествовать Рош га-Шана касается и Украины. Каждый год иудеи со всех уголков мира приезжают в Умань, чтобы посетить могилу Цадика Нахмана и в этом святом месте отметить наступление Рош га-Шана.

Картинки-поздравления с Рош га-Шана-2021



Рош га-Шана 2021: картинки-поздравления с еврейским Новым годом



Поздравление с Рош га-Шана 2021



Рош га-Шана-2021: поздравительные открытки



Поздравляю с Рош га-Шана 2021!



Поздравление с Рош га-Шана 2021!



Картинки с Рош га-Шана 2021​