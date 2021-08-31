Традиционно сентябрь насчитывает 30 календарных дней. Первенец осени подарит украинским работникам 22 рабочих дня и 8 выходных – это субботы и воскресенья. В украинском законодательстве не установлено государственных выходных на этот месяц, поэтому дополнительного официального отдыха не предусматривается.
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Официальные выходные дни в сентябре 2021
Сентябрь 2021: государственные выходные / Фото 24 канала
Календарь праздничных дней в сентябре 2021
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1 сентября – День знаний
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2 сентября – День нотариата
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6 сентября – Международный день предпринимателя
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7 – 8 сентября – Рош ха-Шана
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8 сентября – День солидарности журналистов; Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
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9 сентября – Международный день красоты
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11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
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12 сентября – День программиста, День физкультуры и спорта
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13 сентября – День танкиста
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14 сентября – начало индикта – церковное новолетие
Выходные в сентябре 2021 года / Фото Unsplash
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16 сентября – День HR-менеджера
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17 сентября – День спасателя, иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина
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19 сентября – День фармацевта
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21 сентября – День мира, Рождество Пресвятой Богородицы
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27 сентября – День машиностроителя, День туризма, День воспитателя, Воздвижения Честного Креста Господня
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30 сентября – День переводчика, Всеукраинский день библиотек, День мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии