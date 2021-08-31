Начало осени часто дает нам огромный старт и вдохновение к новому. Отойдя от веселого и беззаботного лета, мы снова настраиваемся на работу и обучение, чтобы достигать все больших высот. Однако и в бешеном ритме жизни также нужно отдыхать. О выходных в сентябре-2021 узнавайте дальше в материале.