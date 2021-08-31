Початок осені часто дає нам величезний старт і надхнення до нового. Відійшовши від веселого й безтурботного літа, ми знову налаштовуємось на працю й навчання, аби досягати все більше висот. Однак й у шаленому ритмі життя також потрібно відпочивати. Про вихідні у вересні-2021 дізнавайтесь далі у матеріалі.