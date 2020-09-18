У п’ятницю, 18 вересня, послідовники юдаїзму відзначатимуть 5781 рік єврейського Нового року. Для євреїв це час для роздумів про свої поступки, слова і думки в минулому році та період для того, аби стати кращим в новому році.

З Нового року в іудеїв починаються десять днів молитов і каяття, які називають "Дні трепету". Завершуються Дні трепету святом Йом-Кіпур – днем примирення. Вважається, що в цей час Бог справедливо оцінює вчинки всіх людей, а потім пересідає на престол милосердя і дає шанси на виправлення. Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі картинки-привітання зі святом Рош Ха-Шана.

Читайте також Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах

Картинки зі святом Рош Ха-Шана



Картинки з єврейським Новим роком



Красиві картинки зі святом Рош Ха-Шана



Картинки зі святом



Привітальні листівки зі святом



Картинки з єврейським Новим роком



Картинки зі святом



Листівки зі святом Рош Ха-Шана