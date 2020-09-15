В пятницу, 18 сентября, последователи иудаизма будут отмечать 5781 год еврейского Нового года. Для евреев это время для размышлений о своих уступках, словах и мыслях в прошлом году и период для того, чтобы стать лучшим в новом году.

С Нового года у иудеев начинаются десять дней молитв и раскаяния, называемые "Дни трепета". Завершаются Дни трепета праздником Йом-Кипур – днем примирения. Считается, что в это время Бог справедливо оценивает поступки всех людей, а затем пересаживается на престол милосердия и дает шансы на исправление. Редакция LifeStyle 24 собрала лучшие картинки-поздравления с праздником Рош Ха-Шана.

Читайте также Лучшие поздравления коллеге с Днем рождения в прозе и стихах

Картинки с праздником Рош Ха-Шана

Картинки с еврейским Новым годом

Красивые картинки с праздником Рош Ха-Шана

Картинки с праздником

Поздравительные открытки с праздником

Картинки с еврейским Новым годом

Картинки с праздником

Открытки с праздником Рош Ха-Шана