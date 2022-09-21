Свято Різдво Пресвятої Богородиці також називають "Другою Пречистою". У цей день, згідно з народним календарем, настає осінь. У Біблії нічого не зазначено про народження Марії, але церковні перекази кажуть, що вона народилася у сім'ї Якима та Анни в невеличкому галілейському місті, зазначає 24 канал.

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Богородиця у народі символізує єднання Бога з людським родом. Це свято традиційно вважають великою втіхою для бездітних жінок.

Картинки-привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Свято Різдво Пресвятої Богородиці в Україні привітання / Фото з відкритих джерел

Різдво Пресвятої Богородиці картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Привітання у картинках з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

З Різдвом Пресвятої Богородиці картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Різдво Пресвятої Богородиці 2022 листівки / Фото з відкритих джерел

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел