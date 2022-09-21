Праздник Рождество Пресвятой Богородицы также называют "Второй Пречистой". В этот день по народному календарю наступает осень. В Библии ничего не отмечено о рождении Марии, но церковные предания говорят, что она родилась в семье Акима и Анны в небольшом галилейском городе, отмечает 24 канал.
Читайте также Рождество Пресвятой Богородицы 2022: история и традиции праздников
Богородица в народе символизирует единение Бога с родом человеческим. Этот праздник традиционно считают большим утешением для бездетных женщин.
Картинки-поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Украине поздравления / Фото из открытых источников
Рождество Пресвятой Богородицы картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Поздравления в картинках с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников
С Рождеством Пресвятой Богородицы картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Рождество Пресвятой Богородицы 2022 открытки / Фото из открытых источников
Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников