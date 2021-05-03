Нехай вода змиє негаразди: красиві картинки-привітання з Поливаним понеділком 2021

Одразу після Пасхи віряни зустрічають веселе свято Поливаного понеділка. Із закінченням суворого посту хочеться трішки розслабитись й нарешті повеселитись, тож нехай Поливаний понеділок принесе вам море щастя, здоров'я та насолоди!

Вірять, що вода у Поливаний понеділок набуває чарівних здатностей – вона може оздоровити й продовжувати життя. Тож, давньою традицією у цей день є обливання. Колись наші предки удосвіта вставали і йшли обливати своїх близьких та родичів, аби вони були здоровими й щасливими.

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Картинки-привітання з Поливаним понеділком 2021



Поливаний понеділок 2021: картинки-привітання



Привітання з Поливаним понеділком-2021 у картинках



Поливаний понеділок у 2021 році святкують 3 травня



Поливаний понеділок 2021: листівки зі святом



Поливаний понеділок: привітання зі святом



Поливаний понеділок 2021: прикольні картинки-привітання



Вітаю з Поливаним понеділком 2021