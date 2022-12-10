Міжнародний день прав людини був заснований 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Свято започаткували на честь річниці ухвалення Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини в 1948 році, яка стала визначним документом в історії людства й започаткувала створення системи міжнародних стандартів щодо прав людини, зазначає 24 канал.

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Окрім основних прав людини, Декларація містить в собі тези щодо політичних й громадянських прав людини, її свободи, а також права у соціальній, культурній та економічних сферах. Хоч Загальна декларація прав людини має рекомендаційний характер, у багатьох державах вона закріплена на законодавчому рівні.

Міжнародний день прав людини нагадує нам про гідність кожної особистості та про необхідність в захищенні її прав.

Картинки-привітання з Міжнародним днем прав людини

Міжнародний день прав людини – картинки-привітання / Державна міграційна служба

Картинки-привітання з Міжнародним днем прав людини / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день прав людини 2022 – картинки / Фото з відкритих джерел

Привітання у картинках з Міжнародним днем прав людини / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день прав людини – гарні картинки привітання зі святом / Фото з відкритих джерел

Чудові листівки-привітання з Міжнародним днем прав людини 2022 / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день прав людини – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Міжнародним днем прав людини / Фото з відкритих джерел