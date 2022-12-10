Международный день прав человека был основан 4 декабря 1950 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник положил начало в честь годовщины принятия Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, которая стала выдающимся документом в истории человечества и начала создание системы международных стандартов по правам человека, отмечает 24 канал.

Читайте также Как проявить любовь и попечительство: 8 подарков для детей от украинских брендов

Кроме основных прав человека, Декларация включает в себя тезисы о политических и гражданских правах человека, его свободе, а также правах в социальной, культурной и экономических сферах. Хотя Общая декларация прав человека носит рекомендательный характер, во многих государствах она закреплена на законодательном уровне.

Международный день прав человека напоминает о достоинстве каждой личности и о необходимости в защищении его прав.

Картинки-поздравления с Международным днем прав человека

Международный день прав человека – картинки-поздравления / Государственная миграционная служба

Картинки-поздравления с Международным днем прав человека / Фото из открытых источников

Международный день прав человека 2022 – картинки / Фото из открытых источников

Поздравления в картинках с Международным днем прав человека / Фото из открытых источников

Международный день прав человека – красивые картинки поздравления с праздником / Фото из открытых источников

Отличные открытки-поздравления с Международным днем прав человека 2022 / Фото из открытых источников

Международный день прав человека – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Международным днем прав человека / Фото из открытых источников