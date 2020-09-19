Щороку, 19 вересня, віряни святкують Михайлове чудо. Архистратиг Михаїл вважається одним з найшанованіших святих у християнстві. Він відомий багатьма чудесами та подвигами, одним з яких є скидання диявола з небес у пекло.

Історія свята

Приблизно в ІV столітті християнин на ім'я Архип створив церкву біля джерела, в якому його хвора дочка лікувалася від німоти. Відомо, що до цілющого джерела приходило багато людей, серед яких були і язичники. Після чудесного зцілення доньки, все хто навіть не вірив в Господа – приймали християнство. Ідолопоклонникам це не сподобалося і вони вирішили зруйнувати храм. Язичники з'єднали дві річки і направили течію на церкву.

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Тоді Архип став закликати до Бога і молитися про порятунок храму. Господь почув його і послав до нього Архистратига Михаїла. Той ударив залізом і зробив в горі ущелину, щоб вся вода втекла саме туди. Безбожні злякалися і втекли.

Чудо врятувало церкву від знищення. Тому з тих часів свято і стали називати Михайлове чудо.

Картинки зі святом Михайлове чудо



Картинки з Михайловим чудом



Михайлове чудо 2020



Картинки з Михайловим чудом



19 вересня відзначають Михайлове чудо



Михайлове чудо 2020