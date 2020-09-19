Ежегодно, 19 сентября, верующие празднуют Михайлово чудо. Архистратиг Михаил считается одним из самых почитаемых святых в христианстве. Он известен многими чудесами и подвигами, одним из которых является сброс дьявола с небес в ад.

История праздника

Примерно в ІV веке христианин по имени Архип создал церковь возле источника, в котором его больная дочь лечилась от немоты. Известно, что к целебному источнику приходило много людей, среди которых были и язычники. После чудесного исцеления дочери, все кто даже не верил в Господа – принимали христианство. Идолопоклонникам это не понравилось и они решили разрушить храм. Язычники соединили две реки и направили течение на церковь.

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Тогда Архип стал взывать к Богу и молиться о спасении храма. Господь услышал его и послал к нему Архистратига Михаила. Тот ударил железом и сделал в горе ущелье, чтобы вся вода ушла именно туда. Безбожные испугались и убежали.

Чудо спасло церковь от уничтожения. Поэтому с тех пор праздник и стали называть Михайлово чудо.

Картинки с праздником Михайлово чудо



Картинки с Михайловым чудом



Михайлово чудо 2020



Картинки с Михайловым чудом



19 сентября отмечают Михайлово чудо



Михайлово чудо 2020