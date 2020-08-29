29 серпня віряни святкують Горіховий Спас. У народі третій Спас називають не лише горіховим, але й Хлібним.

Горіховий Спас має ще кілька імен: Холодний, Хлібний або Малий Спас. Віряни цього дня відзначають Перенесення Нерукотворного Образу Господнього та дякують природі за дари і урожай, який заготовляють на зиму, пише 24 канал.

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За переказами, Ісус умив водою обличчя і витер рушником, на якому відбився Його лик. Згодом цей рушник з нерукотворним зображенням Спасителя зцілив володаря Едеси від смертельної хвороби, що сприяло поширенню там християнства.

У храмах цього дня звершуються богослужіння, під час яких освячують, зокрема, горіхи. Привітайте сьогодні з цим святом рідних та близьких привітальними картинками.

Картинки з Горіховим Спасом



Привітання з Горіховим Спасом



Картинки на Горіховий Спас



Привітання з Горіховим Спасом



Гарні картинки з Горіховим Спасом



Горіховий Спас 2020



Привітання з Горіховим Спасом