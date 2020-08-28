29 серпня християни відзначають Третій (Горіховий) Спас. Він є завершальним із трьох літніх Спасів. Свято отримало таку назву через те, що саме в цей час достигають горіхи.

Третій Спас по праву називали Горіховим Спасом, бо у цей час достигали лісові горіхи, і можна було їх заготовляти та освячувати в церкві. За народними спостереженнями, в один і той же рік не могло бути врожаю і на горіхи, і на хліб. А тому урожай горіхів обіцяв хороший врожай хліба на наступний рік, інформує 24 канал.

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На Горіховий Спас освячують джерела, а ще ходять в баню і паряться там з горіховими віниками. Вважається, що сила води і горіха зробить тіло міцним, і захистить від недоброго ока.

Особливістю цього дня і ще однією ознакою наближення осені є ластівки та лелеки. На Горіховий Спас птахи відлітають у теплі краї. Горіховий Спас символізує закінчення теплого літа та настання холодної осені.

Також у давнину дівчата ворожили на майбутнє і любов. У цей день вони зривали горіхи і визначали, яким буде майбутній рік. Стиглий і солодкий горіх – до великої любові, недостиглий – до важливої звістки, гнилий – до біди, а гіркий – до проблем у відносинах.



На Третій (Горіховий Спас) у церкві святять горіхи

Що не можна робити в Горіховий Спас

– На Горіховий Спас не можна сваритися та бажати комусь зла, адже вважається, що все погане повернеться з потрійною силою.

– Не можна відмовлятися від роботи, адже Горіховий Спас – це час збору урожаю.

– Цього дня не можна бідним відмовляти у їжі.

– Не рекомендується у цей день ходити в ліс, адже можна легко заблудитися.

– Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.

– Не прибирайте та не користуйтеся ножицями, голками та ножами. Сьогодні не можна шити і вишивати.