29 августа христиане отмечают Третий (Ореховый) Спас. Он является завершающим из трех летних Спасов. Праздник получил такое название из-за того, что именно в это время созревают орехи.

Третий Спас по праву называли Ореховым Спасом, поскольку в это время созревали лесные орехи, и можно было их заготавливать и освящать в церкви. По народным наблюдениям, в один и тот же год не могло быть урожая и на орехи, и на хлеб. Поэтому урожай орехов обещал хороший урожай хлеба на следующий год, информирует 24 канал.

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На Ореховый Спас освящают источники, а еще ходят в баню и парятся там с ореховыми вениками. Считается, что сила воды и ореха сделает тело крепким и защитит от недоброго глаза.

Особенностью этого дня и еще одним признаком приближения осени являются ласточки и аисты. На Ореховый Спас птицы улетают в теплые края. Ореховый Спас символизирует окончание теплого лета и наступление холодной осени.

Также в древности девушки гадали на будущее и любовь. В этот день они срывали орехи и определяли, каким будет будущий год. Спелый и сладкий орех – к большой любви, недозрелый – к важной вести, гнилой – к беде, а горький – к проблемам в отношениях.



На Третьей (Ореховый Спас) в церкви освящают орехи

Что нельзя делать на Ореховый Спас

– На Ореховый Спас нельзя ссориться и желать кому-то зла, ведь считается, что все плохое вернется с утроенной силой.

– Нельзя отказываться от работы, ведь Ореховый Спас – время сбора урожая.

– В этот день нельзя бедным отказывать в еде.

– Не рекомендуется в этот день ходить в лес, ведь можно легко заблудиться.

– Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом.

– Не убирайте и не пользуйтесь ножницами, иглами и ножами. Сегодня нельзя шить и вышивать.