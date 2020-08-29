29 августа верующие празднуют Ореховый Спас. В народе третий Спас называют не только ореховым, но и Хлебным.

Ореховый Спас носит еще несколько имен: Холодный, Хлебный или Малый Спас. Верующие в этот день отмечают перенесение Нерукотворного образа Господня и благодарят природу за дары и урожай, который заготавливают на зиму, пишет 24 канал.

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По преданию, Иисус умыл водой лицо и вытер полотенцем, на котором отразился Его лик. Впоследствии это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелило властителя Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства.

В храмах в этот день совершаются богослужения, во время которых освящают, в частности, орехи. Поздравьте сегодня с этим праздником родных и близких поздравительными картинками.

Картинки с Ореховым Спасом

Поздравление с Ореховым Спасом



Картинки на Ореховый Спас

Поздравление с Ореховым Спасом

Красивые картинки с Ореховым Спасом​

Ореховый Спас 2020

Поздравление с Ореховым Спасом