З Днем журналіста: картинки-привітання з професійним святом

6 червня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

В Україні День журналіста святкують 6 червня. Представники "четвертої влади" відзначають своє професійне свято ще з 1994 року. Фах журналіста не лише вельми цікавий, а й сповнений відповідальності й відваги. Привітайте близьку людину чи колегу з Днем журналіста й побажайте йому натхнення, невичерпної енергії та задоволення від роботи.

Медійники відзначають своє професійне свято 6 червня невипадково. Як відомо, цього дня у Брюсселі, Національну спілку журналістів України прийняли до лав Міжнародної федерації журналістів. На честь такої великої події у світі української журналістики й дату 6 червня й нарекли Днем журналіста.

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Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх колег зі святом! Нехай ваші тексти будуть якісними, заголовки влучними, а дедлайни хай завжди "закриваються" вчасно!

Картинки-привітання з Днем журналіста-2021


З Днем журналіста 2021: картинки-привітання


День журналіста 2021: привітання та листівки


Привітання з Днем журналіста 2021


Картинки з Днем журналіста 2021


Вітаю з Днем журналіста!


День журналіста в Україні святкують 6 червня


Картинки з Днем журналіста


День журналіста: привітання для колеги


Листівки з Днем журналіста 2021

Автор: Квітослава Туз