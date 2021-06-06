Медійники відзначають своє професійне свято 6 червня невипадково. Як відомо, цього дня у Брюсселі, Національну спілку журналістів України прийняли до лав Міжнародної федерації журналістів. На честь такої великої події у світі української журналістики й дату 6 червня й нарекли Днем журналіста.

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Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх колег зі святом! Нехай ваші тексти будуть якісними, заголовки влучними, а дедлайни хай завжди "закриваються" вчасно!

Картинки-привітання з Днем журналіста-2021

З Днем журналіста 2021
З Днем журналіста 2021: картинки-привітання

День журналіста 2021 привітання листівки
День журналіста 2021: привітання та листівки

Привітання з Днем журналіста 2021
Привітання з Днем журналіста 2021

Картинки з Днем журналіста 2021
Картинки з Днем журналіста 2021

Вітаю з Днем журналіста 2021
Вітаю з Днем журналіста!

День журналіста 6 червня
День журналіста в Україні святкують 6 червня

Картинки з Днем журналіста
Картинки з Днем журналіста

День журналіста привітання для колеги
День журналіста: привітання для колеги

Листівки з Днем журналіста 2021
Листівки з Днем журналіста 2021