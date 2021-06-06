Журналисты отмечают свой профессиональный праздник 6 июня неслучайно. Как известно, в этот день в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины приняли в ряды Международной федерации журналистов. В честь такого большого события в мире украинской журналистики дату 6 июня и назвали Днем журналиста.
Читайте День журналиста в Украине – дата и традиции празднования
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Картинки-поздравления с Днем журналиста 2021
С Днем журналиста 2021: картинки-поздравления
День журналиста 2021: поздравления и открытки
Поздравление с Днем журналиста 2021
Картинки с Днем журналиста 2021
Поздравляю с Днем журналиста!
День журналиста в Украине празднуют 6 июня
Картинки с Днем журналиста
День журналиста: поздравления для коллеги
Открытки с Днем журналиста 2021