Журналисты отмечают свой профессиональный праздник 6 июня неслучайно. Как известно, в этот день в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины приняли в ряды Международной федерации журналистов. В честь такого большого события в мире украинской журналистики дату 6 июня и назвали Днем журналиста.

Читайте День журналиста в Украине – дата и традиции празднования

Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех коллег с праздником! Пусть ваши тексты будут качественными, заголовки точными, а дедлайны пусть всегда "закрываются" вовремя!

Картинки-поздравления с Днем журналиста 2021



С Днем журналиста 2021: картинки-поздравления



День журналиста 2021: поздравления и открытки



Поздравление с Днем журналиста 2021



Картинки с Днем журналиста 2021



Поздравляю с Днем журналиста !



День журналиста в Украине празднуют 6 июня



Картинки с Днем журналиста



День журналиста: поздравления для коллеги