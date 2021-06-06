Журналисты отмечают свой профессиональный праздник 6 июня неслучайно. Как известно, в этот день в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины приняли в ряды Международной федерации журналистов. В честь такого большого события в мире украинской журналистики дату 6 июня и назвали Днем журналиста.

Читайте День журналиста в Украине – дата и традиции празднования

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Картинки-поздравления с Днем журналиста 2021

З Днем журналіста 2021
С Днем журналиста 2021: картинки-поздравления

День журналіста 2021 привітання листівки
День журналиста 2021: поздравления и открытки

Привітання з Днем журналіста 2021
Поздравление с Днем журналиста 2021

Картинки з Днем журналіста 2021
Картинки с Днем журналиста 2021

Вітаю з Днем журналіста 2021
Поздравляю с Днем журналиста!

День журналіста 6 червня
День журналиста в Украине празднуют 6 июня

Картинки з Днем журналіста
Картинки с Днем журналиста

День журналіста привітання для колеги
День журналиста: поздравления для коллеги

Листівки з Днем журналіста 2021
Открытки с Днем журналиста 2021