Дякуємо за захист: врочисті картинки-привітання з Днем Збройних сил України-2021
Джерело:24 канал
6 грудня Збройним силам України виповнюється 30 років! Весь цей час захисники і захисниці нашої держави відважно оберігали і продовжують оберігати її кордони. Привітайте близьких зі святом!
Свято відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року закону України "Про Збройні сили України". За звичаєм, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії й наголошує на важливості їхньої праці для нашої країни.
Читайте Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року
День ЗСУ-2021: красиві вітальні листівки зі святом
День Збройних сил України 2021: картинки-привітання
День Збройних сил України-2021: привітання
Листівки з Днем Збройних сил України-2021
З Днем Збройних сил України 2021
Вітаю з Днем Збройних сил України 2021
Картинки з Днем Збройних сил України 2021
Привітання з Днем Збройних сил України 2021
День ЗСУ 2021: картинки-привітання