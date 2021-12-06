Дякуємо за захист: врочисті картинки-привітання з Днем Збройних сил України-2021

6 грудня 2021 , 07:03
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Джерело:

24 канал

6 грудня Збройним силам України виповнюється 30 років! Весь цей час захисники і захисниці нашої держави відважно оберігали і продовжують оберігати її кордони. Привітайте близьких зі святом!

Свято відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року закону України "Про Збройні сили України". За звичаєм, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії й наголошує на важливості їхньої праці для нашої країни.

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День ЗСУ-2021: красиві вітальні листівки зі святом


День Збройних сил України 2021: картинки-привітання


День Збройних сил України-2021: привітання


Листівки з Днем Збройних сил України-2021


З Днем Збройних сил України 2021


Вітаю з Днем Збройних сил України 2021


Картинки з Днем Збройних сил України 2021


Привітання з Днем Збройних сил України 2021


День ЗСУ 2021: картинки-привітання

Автор: Андріана Будиш