Праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в 1991 году Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Обычно каждый год президент Украины поздравляет всех служащих украинской армии и отмечает важность их труда для нашей страны.

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День ВСУ-2021: красивые поздравительные открытки с праздником.



День Вооруженных Сил Украины 2021: картинки-поздравления



День Вооруженных Сил Украины-2021: поздравления



Открытки с Днем Вооруженных Сил Украины-2021



С Днем Вооруженных Сил Украины 2021



Поздравляю С Днем Вооруженных Сил Украины 2021



Картинки С Днем Вооруженных Сил Украины 2021



Поздравления С Днем Вооруженных Сил Украины 2021



День ВСУ 2021: картинки-поздравления