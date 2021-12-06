Праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в 1991 году Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Обычно каждый год президент Украины поздравляет всех служащих украинской армии и отмечает важность их труда для нашей страны.

Читайте Выходные в декабре-2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в последнем месяце года

День ВСУ-2021: красивые поздравительные открытки с праздником.

День Збройних Сил України 2021 картинки привітання
День Вооруженных Сил Украины 2021: картинки-поздравления

День Збройних Сил України привітання
День Вооруженных Сил Украины-2021: поздравления

Листівки з Днем Збройних Сил України
Открытки с Днем Вооруженных Сил Украины-2021

З Днем Збройних Сил України 2021
С Днем Вооруженных Сил Украины 2021

Вітаю з Днем Збройних Сил України 2021
Поздравляю С Днем Вооруженных Сил Украины 2021

Картинки з Днем Збройних Сил України 2021
Картинки С Днем Вооруженных Сил Украины 2021

Привітання з Днем Збройних Сил України 2021
Поздравления С Днем Вооруженных Сил Украины 2021

День ЗСУ 2021 картинки привітання
День ВСУ 2021: картинки-поздравления