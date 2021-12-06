Свято відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року закону України "Про Збройні Сили України". За звичаєм, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії й наголошує на важливості їхньої праці для нашої країни.

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День ЗСУ-2021: красиві вітальні листівки зі святом



День Збройних Сил України 2021: картинки-привітання



День Збройних Сил України-2021: привітання



Листівки з Днем Збройних Сил України-2021



З Днем Збройних Сил України 2021



Вітаю з Днем Збройних Сил України 2021



Картинки з Днем Збройних Сил України 2021



Привітання з Днем Збройних Сил України 2021



День ЗСУ 2021: картинки-привітання