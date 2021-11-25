У грудні жителі України отримають 21 робочий день та 10 вихідних. Окрім звичайних субот і неділь, українці отримають додатковий державний вихідний, який прикріплений до Різдва Христового 25 грудня.
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Календар офіційний вихідних у грудні-2021
У 2021 році Різдво віряни західного обряду святкуватимуть 25 грудня, яке випало на суботу. Тож згідно з чинним законодавством, вихідний переноситься на найближчий робочий день – на понеділок. Це означає, що 27 грудня ми працювати не будемо.
Державні вихідні у грудні 2021 / Фото 24 канал
Свято Нового року українці зустрічатимуть з 31 грудня на 1 січня. Передсвятковий день 31 грудня, який випав на п'ятницю, влада рекомендує зменшити на одну робочу годину. Проте, це вирішуватиметься індивідуально у компаніях.
Релігійні свята та визначні дати у грудні-2021
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1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, День невролога.
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2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
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3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.
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4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці, День обіймів.
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5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку.
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6 грудня – День Збройних Сил України.
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7 грудня – День пам'яті великомучениці Катерини, Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування.
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9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції.
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10 грудня – День прав людини, Всесвітній день футболу.
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11 грудня – Міжнародний день гір.
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12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.
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13 Грудня – День святого Андрія Первозванного, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
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14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
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15 грудня – День працівника суду.
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17 грудня – День великомучениці Варвари, День працівника державної виконавчої служби.
Святкові дні у грудні 2021 / Фото Pixabay
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18 грудня – Міжнародний день мігрантів, День святого Сави, День працівників органів РАЦСу.
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19 грудня – День Святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури.
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20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
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22 грудня – День енергетика, Зачаття Марії Діви святою Анною, Ікони Божої Матері "Несподівана радість", День дипломатичної служби України.
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24 грудня – День працівників архівних установ, католицький Святвечір.
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25 грудня – Різдво Христове.
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26 грудня – День подарунків.
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28 грудня – Ханука, Міжнародний день кіно.
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31 грудня – останній день року.