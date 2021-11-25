У грудні жителі України отримають 21 робочий день та 10 вихідних. Окрім звичайних субот і неділь, українці отримають додатковий державний вихідний, який прикріплений до Різдва Христового 25 грудня.

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Календар офіційний вихідних у грудні-2021

У 2021 році Різдво віряни західного обряду святкуватимуть 25 грудня, яке випало на суботу. Тож згідно з чинним законодавством, вихідний переноситься на найближчий робочий день – на понеділок. Це означає, що 27 грудня ми працювати не будемо.

Державні вихідні у грудні 2021 / Фото 24 канал

Свято Нового року українці зустрічатимуть з 31 грудня на 1 січня. Передсвятковий день 31 грудня, який випав на п'ятницю, влада рекомендує зменшити на одну робочу годину. Проте, це вирішуватиметься індивідуально у компаніях.

Релігійні свята та визначні дати у грудні-2021

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, День невролога.

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиц і, День обіймів.

5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку.

6 грудня – День Збройних Сил України .

7 грудня – День пам'яті великомучениці Катерини, Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування.

9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції.

10 грудня – День прав людини, Всесвітній день футболу.

11 грудня – Міжнародний день гір.

12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.

13 Грудня – День святого Андрія Первозванного , Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

15 грудня – День працівника суду.

17 грудня – День великомучениці Варвари, День працівника державної виконавчої служби.



Святкові дні у грудні 2021 / Фото Pixabay