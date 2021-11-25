В декабре жители Украины получат 21 рабочий день и 10 выходных. Кроме обычных суббот и воскресений, украинцы получат дополнительный государственный выходной, который прикреплен к Рождеству Христову 25 декабря.
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Календарь официальных выходных в декабре-2021
В 2021 году Рождество верующие западного обряда будут праздновать 25 декабря, которое выпало на субботу. Поэтому согласно действующему законодательству, выходной переносится на ближайший рабочий день – на понедельник. Это значит, что 27 декабря мы работать не будем.
Государственные выходные в декабре 2021 / Фото 24 канал
Праздник Нового года украинцы будут встречать с 31 декабря на 1 января. Предпраздничный день 31 декабря, который выпал на пятницу, власти рекомендуют уменьшить на один рабочий час. Тем не менее, это будет решаться индивидуально в компаниях.
Религиозные праздники и выдающиеся даты в декабре-2021
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1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, День невролога.
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2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
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3 декабря – Международный день людей с инвалидностью.
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4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, День объятий.
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5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.
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6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.
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7 декабря – День памяти великомученицы Екатерины, Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления.
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9 декабря – Международный день борьбы против коррупции.
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10 декабря – День прав человека, Всемирный день футбола.
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11 декабря – Международный день гор.
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12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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13 декабря – День святого Андрея Первозванного, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
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14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора).
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15 декабря – День работника суда.
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17 декабря – День великомученицы Варвары, День работника Государственной исполнительной службы.
Праздничные дни в декабре 2021 / Фото Pixabay
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18 декабря – Международный день мигрантов, День святого Саввы, День работников органов ЗАГСа.
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19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, День адвокатуры.
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20 декабря – Международный день солидарности людей.
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22 декабря – День энергетика, Зачатия Марии Девы святой Анной, иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", День дипломатической службы Украины.
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24 декабря – День работников архивных учреждений, католический Сочельник.
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25 декабря – Рождество Христово.
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26 декабря – День подарков.
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28 декабря – Ханука, Международный день кино.
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31 декабря – последний день года.