В декабре жители Украины получат 21 рабочий день и 10 выходных. Кроме обычных суббот и воскресений, украинцы получат дополнительный государственный выходной, который прикреплен к Рождеству Христову 25 декабря.

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Календарь официальных выходных в декабре-2021

В 2021 году Рождество верующие западного обряда будут праздновать 25 декабря, которое выпало на субботу. Поэтому согласно действующему законодательству, выходной переносится на ближайший рабочий день – на понедельник. Это значит, что 27 декабря мы работать не будем.

Державні вихідні грудень 2021Государственные выходные в декабре 2021 / Фото 24 канал

Праздник Нового года украинцы будут встречать с 31 декабря на 1 января. Предпраздничный день 31 декабря, который выпал на пятницу, власти рекомендуют уменьшить на один рабочий час. Тем не менее, это будет решаться индивидуально в компаниях.

Религиозные праздники и выдающиеся даты в декабре-2021

  • 1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, День невролога.

  • 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

  • 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью.

  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, День объятий.

  • 5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

  • 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

  • 7 декабря – День памяти великомученицы Екатерины, Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления.

  • 9 декабря – Международный день борьбы против коррупции.

  • 10 декабря – День прав человека, Всемирный день футбола.

  • 11 декабря – Международный день гор.

  • 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

  • 13 декабря – День святого Андрея Первозванного, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

  • 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора).

  • 15 декабря – День работника суда.

  • 17 декабря – День великомученицы Варвары, День работника Государственной исполнительной службы.

Святкові дні у грудні 2021
Праздничные дни в декабре 2021 / Фото Pixabay

  • 18 декабря – Международный день мигрантов, День святого Саввы, День работников органов ЗАГСа.

  • 19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, День адвокатуры.

  • 20 декабря – Международный день солидарности людей.

  • 22 декабря – День энергетика, Зачатия Марии Девы святой Анной, иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", День дипломатической службы Украины.

  • 24 декабря – День работников архивных учреждений, католический Сочельник.

  • 25 декабря – Рождество Христово.

  • 26 декабря – День подарков.

  • 28 декабря – Ханука, Международный день кино.

  • 31 декабря – последний день года.