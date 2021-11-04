Цікаво, що ініціативу заснувати День залізничника подала Львівська залізниця. Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні.

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Довгий час вважалось, що першим збудованим залізничним сполученням в Україні був маршрут Одеса – Балта, однак він був реалізованим на 5 років пізніше, аніж львівський.

День залізничника-2021: красиві картинки-привітання з професійним святом



День залізничника 2021: картинки-привітання



Привітання у картинках з Днем залізничника 2021



Картинки з Днем залізничника 2021



Вітаю з Днем залізничника!



З Днем залізничника!



Листівки з Днем залізничника 2021​