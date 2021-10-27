Чорна п'ятниця або ж як подія звучить в оригіналі Black Friday – період знижок, який відбувається у всьому світі в кінці листопада. Зазвичай Чорна п'ятниця триває не день, а цілий тиждень, аби кожен охочий встиг придбати омріяну річ.

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Коли Чорна п'ятниця 2021 в Україні?

У 2021 році українці розпочнуть Чорну п'ятницю 26 листопада, а закінчення знижок слід чекати 29 листопада. До слова, окрім звичайних магазинів, подія проводитиметься й в онлайн-форматі.

Варто зауважити, що рівень захворюваності на COVID-19 впевнено росте. За можливістю намагайтесь уникати великих скупчень людей й одягайте маску, коли здійснюватимете покупки.



Коли в Україні Чорна п'ятниця 2021 / Фото Pexels

Традиція "шопитись" на Чорну п'ятницю прийшла до нас з США. Цей день набув такої популярності і масштабу в Америці, що інші країни також почали запроваджувати Black Friday. Зародженням цього щасливого дня шопоголіків послужив великий розпродаж речей після Дня Подяки, який у Штатах є державним святом.