Черная пятница или же как событие звучит в оригинале Black Friday – период скидок, который происходит во всем мире в конце ноября. Обычно черная пятница длится не день, а целую неделю, чтобы каждый желающий успел приобрести желанную вещь.

К слову Скидки, транзакции, покупки во время Черной пятницы: 7 советов, как быть осторожнее

Когда Черная пятница 2021 в Украине?

В 2021 году украинцы начнут Черную пятницу 26 ноября, а окончания скидок следует ждать 29 ноября. К слову, кроме обычных магазинов, событие будет проводиться и в онлайн-формате. Стоит заметить, что уровень заболеваемости COVID-19 уверенно растет. По возможности старайтесь избегать больших скоплений людей и надевайте маску, когда будете совершать покупки.



Когда в Украине Черная пятница 2021 / Фото Pexels

Традиция "шопиться" на Черную пятницу пришла к нам из США. Этот день приобрел такую популярность и масштаб в Америке, что другие страны также начали вводить Black Friday. Зарождением этого счастливого дня шопоголиков послужила большая распродажа вещей после Дня Благодарения, который в Штатах является государственным праздником.