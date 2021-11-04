Интересно, что инициативу учредить День железнодорожника подала Львовская железная дорога. Именно 4 ноября 1861 года из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. Этот день считается началом истории железных дорог в Украине.
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Долгое время считалось, что первым построенным железнодорожным сообщением в Украине был маршрут Одесса – Балта, однако он был реализован на 5 лет позже, чем львовский.
День железнодорожника-2021: красивые картинки-поздравления с профессиональным праздником
День железнодорожника 2021: картинки-поздравления
Поздравления в картинках с Днем железнодорожника 2021
Картинки с Днем железнодорожника 2021
Поздравляю с Днем железнодорожника!
С Днем железнодорожника!
Открытки с Днем железнодорожника 2021
Поздравление с Днем железнодорожника в открытках