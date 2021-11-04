Интересно, что инициативу учредить День железнодорожника подала Львовская железная дорога. Именно 4 ноября 1861 года из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. Этот день считается началом истории железных дорог в Украине.

Читайте Волшебное время скидок: когда в Украине состоится Черная пятница-2021

Долгое время считалось, что первым построенным железнодорожным сообщением в Украине был маршрут Одесса – Балта, однако он был реализован на 5 лет позже, чем львовский.

День железнодорожника-2021: красивые картинки-поздравления с профессиональным праздником

День залізничника 2021 картинки привітання
День железнодорожника 2021: картинки-поздравления

Привітання з Днем залізничника 2021
Поздравления в картинках с Днем железнодорожника 2021

Картинки з Днем залізничника 2021
Картинки с Днем железнодорожника 2021

Вітаю з Днем залізничника 2021
Поздравляю с Днем железнодорожника!

З Днем залізничника 2021 картинки
С Днем железнодорожника!

Листівки з Днем залізничника 2021
Открытки с Днем железнодорожника 2021

Привітання з Днем залізничника 2021 у листівках
Поздравление с Днем железнодорожника в открытках