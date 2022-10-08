День юриста був започаткований у 1997 році указом тодішнього президента. Дата святкування була обрана не випадково, адже вважається, що саме 8 жовтня 1016 року був виданий збір законів Ярослава Мудрого під назвою "Руська правда". Згодом ця праця стала основою для побудови Київської Русі як правової держави, зазначає 24 канал.

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Історія Дня юриста

Своє професійне свято сьогодні святкують прокурори, нотаріуси, слідчі, юристи, судді, юридичні консультанти, адвокати, викладачі-правознавці та студенти. Офіційних заходів в цей день немає, але проводяться різні святкування та корпоративи.

Слово "юрист" походить від латинського слова "jus", що означає "право". Вважають, що першими юристами були римські жерці-понтифіки, а у колегії понтифіків була закладена основа правового регулювання суспільного життя.

Слово "codex” з латині означає "шматок дерева”. Колись дерев'яні дощечки змазували воском і на них виготовляли перші книги. Згодом римляни замінили дерево на пергамент. У сучасній мові "кодекс” використовують для назв зведень різних законів.

Символом правосуддя є грецька богиня Феміда. Найчастіше її зображують із зав’язаними очима, а в руках вона тримає ваги й меч. Ваги – це символ справедливості та міри. Меч символізує відплату і духовну силу. Терези зважуються зло та добро, а пов’язка символізує неупередженість.

Картинки-привітання з Днем юриста 2022

День юриста 2022 картинки-привітання / Фото "Рівне медіа"

Картинки-привітання з Днем юриста 2022 /​ Колаж 24 каналу

Привітання з Днем юриста у картинках / Фото "Радіо MAXIMUM"

День юриста в Україні картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Гарні картинки-привітання з Днем юриста / Фото "Рівне медіа"

День юриста 2022 картинки-привітання / Колаж 24 каналу

Привітання з Днем юриста 2022 у картинках / Фото "Радіо MAXIMUM