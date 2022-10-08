День юриста был начат в 1997 году указом тогдашнего президента. Дата празднования была выбрана не случайно, ведь считается, что именно 8 октября 1016 был издан сбор законов Ярослава Мудрого под названием "Русская правда". Впоследствии этот труд стал основой для построения Киевской Руси как правового государства, отмечает 24 канал.

Читайте также : Выходные в октябре 2022: что украинцы будут праздновать и сколько выходных нас ожидает

История Дня юриста

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают прокуроры, нотариусы, следователи, юристы, судьи, юридические консультанты, адвокаты, преподаватели-правоведы и студенты. Официальных мероприятий в этот день нет, но проводятся разные празднования и корпоративы.

Слово "юрист" происходит от латинского слова "jus" , что означает "право". Считается, что первыми юристами были римские жрецы-понтифики, а в коллегии понтификов была заложена основа правового регулирования общественной жизни.

Слово "codex" по латыни означает "кусок дерева". Когда деревянные дощечки смазывали воском и на них изготовляли первые книги. Впоследствии римляне заменили дерево пергаментом. В современном языке "кодекс" используют для названий сводов разных законов.

Символом правосудия есть греческая богиня Фемида. Чаще ее изображают с завязанными глазами, а в руках она держит весы и меч. Весы – это символ справедливости и меры. Меч символизирует возмездие и духовную силу. Весы взвешивают зло и добро, а повязка символизирует беспристрастность.

Картинки-поздравления с Днем юриста 2022

День юриста 2022 картинки-поздравления / Фото "Рівне медіа"

Картинки-поздравления с Днем юриста 2022 / Коллаж 24 канала

Поздравление с Днем юриста в картинках / Фото "Радио MAXIMUM"

День юриста в Украине картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Хорошие картинки-поздравления с Днем юриста / Фото "Рівне медіа"

День юриста 2022 картинки-поздравления / Коллаж 24 канала

Поздравление с Днем юриста 2022 в картинках / Фото "Радио MAXIMUM