Вітаємо з Днем вишиванки: найкращі картинки-привітання зі святом

20 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

Вишиванка – це не лише національний одяг, це давня історія, написана химерними символами й містичними орнаментами. День вишиванки – свято, яке гуртує український народ й нагадує, хто ми такі і звідки пішли. Привітайте усіх рідних з самобутнім святом української культури – з Днем вишиванки!

День вишиванки в Україні щорічно святкують у третій четвер травня. Сьогодні, 20 травня, українці мають нагоду одягнути свої найкращі вишивані сорочки, аби виказати шану цьому дню. Щиро вітаємо усіх жителів України з чудовим Днем вишиванки, сповненим духовністю і міцним зв'язком поколінь!

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Картинки-привітання з Днем вишиванки-2021


День вишиванки-2021: картинки-привітання


Привітання з Днем вишиванки 2021


День вишиванки у 2021 році святкують 20 травня


День вишиванки-2021: листівки​ зі святом


З Днем вишиванки!


Вітаю з Днем вишиванки!


День вишиванки 2021: картинки


День вишиванки-2021: красиві привітання


Вітання з Днем вишиванки 2021

Автор: Квітослава Туз