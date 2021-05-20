Вітаємо з Днем вишиванки: найкращі картинки-привітання зі святом

Вишиванка – це не лише національний одяг, це давня історія, написана химерними символами й містичними орнаментами. День вишиванки – свято, яке гуртує український народ й нагадує, хто ми такі і звідки пішли. Привітайте усіх рідних з самобутнім святом української культури – з Днем вишиванки!
День вишиванки в Україні щорічно святкують у третій четвер травня. Сьогодні, 20 травня, українці мають нагоду одягнути свої найкращі вишивані сорочки, аби виказати шану цьому дню. Щиро вітаємо усіх жителів України з чудовим Днем вишиванки, сповненим духовністю і міцним зв'язком поколінь!
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Картинки-привітання з Днем вишиванки-2021
День вишиванки-2021: картинки-привітання
Привітання з Днем вишиванки 2021
День вишиванки у 2021 році святкують 20 травня
День вишиванки-2021: листівки зі святом
З Днем вишиванки!
Вітаю з Днем вишиванки!
День вишиванки 2021: картинки
День вишиванки-2021: красиві привітання
Вітання з Днем вишиванки 2021