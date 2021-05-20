День вышиванки в Украине ежегодно празднуют в третий четверг мая. Сегодня, 20 мая, украинцы имеют возможность одеть свои лучшие вышитые рубашки, чтобы выразить уважение этому дню. Поздравляем всех жителей Украины с замечательным Днем вышиванки, преисполненным духовностью и прочной связью поколений!

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Картинки-поздравления с Днем вышиванки-2021



День вышиванки-2021: картинки-поздравления



Поздравления с Днем вышиванки 2021



День вышиванки в 2021 году празднуют 20 мая



День вышиванки-2021: открытки с праздником



С Днем вышиванки!



Поздравляю с Днем вышиванки!



День вышиванки 2021: картинки



День вышиванки-2021: красивые поздравления