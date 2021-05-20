День вышиванки в Украине ежегодно празднуют в третий четверг мая. Сегодня, 20 мая, украинцы имеют возможность одеть свои лучшие вышитые рубашки, чтобы выразить уважение этому дню. Поздравляем всех жителей Украины с замечательным Днем вышиванки, преисполненным духовностью и прочной связью поколений!

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