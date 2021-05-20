День вишиванки в Україні щорічно святкують у третій четвер травня. Сьогодні, 20 травня, українці мають нагоду одягнути свої найкращі вишивані сорочки, аби виказати шану цьому дню. Щиро вітаємо усіх жителів України з чудовим Днем вишиванки, сповненим духовністю і міцним зв'язком поколінь!

Також читайте День вишиванки: історія та традиції свята

Картинки-привітання з Днем вишиванки-2021



День вишиванки-2021: картинки-привітання



Привітання з Днем вишиванки 2021



День вишиванки у 2021 році святкують 20 травня



День вишиванки-2021: листівки​ зі святом



З Днем вишиванки!



Вітаю з Днем вишиванки!



День вишиванки 2021: картинки



День вишиванки-2021: красиві привітання