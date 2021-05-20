День вишиванки – красиве свято, сповнене українським духом і колоритом. Воно не має жодного політичного підґрунтя, свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Відомо, що ця подія досі не є офіційною, але свято так полюбилось українцям, що вони радісно його зустрічатимуть вже у п'ятнадцятий раз.
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День вишиванки: історія свята
Вперше День вишиванки запропонувала відзначати одна зі студенток факультету історії Чернівецького національного університету у 2006 році. За її словами, її надихнув знайомий, який постійно носив вишиту сорочку. Того року вишиванки одягнула така велика кількість студентів, що згодом свято набуло міжнародних масштабів.
На День вишиванки у містах організовують марші у вишиванках
Тепер кожен свідомий українець одягає сорочку не лише на День Незалежності, але й у кожен третій четвер травня. Раніше в цей день організовували різні конкурси, до прикладу, "Найкраща вишиванка" чи "Найкраще фото у вишиванці". У зв'язку з карантином та обмеженням масових заходів, таких масштабних подій очікувати не варто.
На День вишиванки у містах організовують марші у вишиванках
Що цікаво, у 2015 році була започаткована акція "Подаруй вишиванку захиснику". У ній взяло участь близько 50 країн світу. Вишиті сорочки передали бійцям АТО, які брали участь в бойових діях на Донбасі.
Дивіться відео 24 каналу про День вишиванки:
Історія вишивки та традиції
Історія вишивки на теренах України має не одну тисячу років. Особливого ж значення набула в останні кілька століть. Переважно, вишивали дівчата. До весілля готували спеціальну скриню, у якій роками збирали посаг. Найбідніша дівчина мала 30-40 сорочок, середнього достатку 50-70 сорочок, а багата – 100 і більше.
За народним повір'ям, сорочку для немовляти мала вишити мати або бабуся. Під час тонкої роботи майстрині співали пісень і молилися. Вірили, що так сорочка стає сильним оберегом. Сорочки для жінок пряли тільки з конопель або льону. Вважалося, що ці рослини захищають майбутню матір і її ще не народжене дитя.
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У вишивці сакральне значення має все — від ниток, походження тканини до орнаменту, кількості стібків і кольору. Найдавнішою є вишивка білим по білому. Але рукоділлю передувала довга процедура. Нитки вибілювали 3 роки.
У вишивальниць є своє свято – День Варвари, яке святкують 17 грудня. В цей день не можна було ні прибирати, ні прати, ні глину місити, а тільки вишивати.
Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. В Україні ця річ символізує родинну пам'ять, вірність та любов у сім'ї. Експерти вважають, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті вишиванок.
Кожен регіон в Україні має свої візерунки. Борщівську вишиванку з Тернопільської області дуже легко впізнати, адже на ній переважає чорний колір. За легендою, під час татарського набігу загинули всі місцеві чоловіки, тож жінки з навколишніх сіл заприсяглися впродовж 7 поколінь вишивати тільки чорні сорочки.
Борщівська вишивка чорними нитками
Буковинська сорочка завжди оздоблена яскравими квітами. У космацькій вишиванці переважають помаранчеві та жовті кольори. Полтавчани люблять вишивати білим по білому.
Вишиванки різних регіонів України / Інфографіка 24 каналу
Як розпочалася мода на вишиванки
У 19-му столітті письменник Іван Франко почав поєднувати вишиванку з європейським костюмом і започаткував своєрідну моду. Сучасники згадували: "Де б він не з'являвся, неодмінно привертав увагу своїм піджаком та вишиваною сорочкою поміж пишних комірців та краваток".
Українська вишиванка відома в цілому світі
У кінці 19 століття про український традиційний одяг заговорила вся Європа, яку важко чимось здивувати. В 1876 році Олена Пчілка видала альбом українських вишивок. Українські орнаменти зачарували тамтешніх модниць, а в самій Україні розпочалися перші наукові дослідження вишивки.
Зараз елементи української вишиванки використовують у своїх колекціях визнані у світі модельєри та модні доми – Жан-Поль Готьє, Джон Ґальяно, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana. А в 2015-му американський Vogue опублікував статтю, в якій назвав українську вишиванку одним з головних трендів сезону.
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Зірки шоу-бізнесу теж у захваті від українських вишиванок. У період проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні Мадонна купила собі українську вишиванку. Також полюбляють носити вишиванки Міла Куніс, Діта фон Тіз, Сандра Буллок, Демі Мур.
Демі Мур у вишиванці
Сьогодні ж дівчата не повинні вишивати собі вишиванку до весілля – її можна легко придбати. Але традиція вишивати також відроджується. Майстрині комбінують різні орнаменти та візерунки, популярною є квіткова вишивка. Та й сам крій сорочки змінився — йде в ногу з часом. Якщо в давнину переважно вишивали червоними, чорними та білими нитками — сьогодні палітра набагато більша.
Крім Дня вишиванки, українці все частіше вдягають національний одяг на інші великі свята, державні та релігійні – День Незалежності, День Конституції чи День прапора, Великдень чи Різдво.
Музеї вишиванки в Україні
Вишивка займає вагоме місце у матеріальній культурі України. На вишиваних сорочках українців відображено їхню історію й історію їхніх предків, тож аби зберегти таке цінне минуле, в Україні заснували декілька культурних центрів та музеїв, присвячених вишиванці.
Міжнародний музей української вишивки
У 2010 році у культурному житті Києва сталась велика подія – відкрився Міжнародний музей української вишивки. Засновницею музею стала майстриня Тетяна Протчева. Цікаво, що експонати музейних виставок створені самою Тетяною. Формат музею – інтерактивний: відвідувачі можуть приміряти унікальні сорочки вишиті майстринею, а також можуть й самі спробувати вишивати на майстер-класі Тетяни Протчевої.
Міжнародний музей української вишивки
Музей "Вишиванка"
На Верховині також створили музей української вишиванки, де зберігаються неймовірні сорочки з гуцульською вишивкою. У колекції засновниці музею зберігаються родинні вишиванки, оригінальні старовинні речі гуцульського життя.
До слова, величезну колекцію старовинних вишиванок зібрали наші земляки у Канаді.Тамтешній Український національний музей налічує понад 150 експонатів традиційного українського вишитого одягу кінця 19 – початку 20 століття.
Українська дизайнерка Оксана Караванська про вишиванки
Оксана Караванська розповіла сайту "24" про значення вишиванки у світі
"Перший і основний секрет її популярності – у неймовірній красі української вишиванки. Другий секрет – великій кількості орнаментів, рисунків і вишивок з усіх регіонів України. Третє – всі ті неприємні моменти, які відбуваються у нашій політиці, те все, чого зазнає Україна у світі, сьогодні, звичайно, вже не стоїть на піку і на часі. Але тоді, коли весь світ хотів підтримати Україну, він звернувся до культури, до її історії, її витоків. Коли люди бачать українські вишиванки, вони просто не можуть відмовити собі у тому, аби придбати таку красивенну річ", – зазначила Караванська.
За її словами, вишиванками ми показали світу всю ту красу, яка створювалась не знаменитими художниками, а створювалось українською пересічною, абсолютно звичайною жінкою, яка сиділа вечорами і вишивала абсолютно те, що їй у голову ішло. Якщо не мала сильного таланту до вишивання, то "передирала" візерунки у подружок.
"У мене бабця дуже красиві вишиванки вишивала, і вона мені розказувала, що рисунки свої вона нікому не давала. Коли вона йшла до церкви, то її товаришки стояли з листочками і просто перемальовували. Це те, що є загально побутове, народне, загальноукраїнське. Коли народ вміє створювати таку красу, то він уже є високого культурного рівня. Тобто, країна заслуговує на право називатися "культурною"", – розповіла дизайнерка.
Цікаві факти про українську вишиванку
- Численні дослідження кажуть, що вишиванку почали створювати ще до VI століття, однак зразки вишивки з тих часів не збереглися.
- За легендою, чумаки довіряли прання вишитої сорочки лише одній дівчині. Таким чином чумак підтверджував вірність своїй коханій.
Цікаві факти про українську вишиванку
- Першу школу вишивки створили ще в XI столітті. Її заснувала сестра Володимира Мономаха – Анна. У школі опановували мистецтво гаптування золотом і сріблом.
- Найбільша кількість людей у вишиванках була зареєстрована в 2011 році в місті Рівному та занесена в Книгу рекордів України. На День Незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках.
- Орнаменти вишивки з'являються не лише на сорочках, але й на автомобілях та навіть на людських тілах у вигляді татуювань. У вишиті сорочки одягають навіть домашніх котиків та собачок.