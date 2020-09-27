День вихователя в Україні щороку святкується наприкінці вересня. Професійне свято вихователів має фіксовану дату, тож щороку відзначається 27 вересня. У цей день вітання отримують всі вихователі та дошкільні працівники.

Дата заснована у 2011 році постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року".

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Раніше працівників дошкільних установ вітали на День вчителя, який випадає на початок жовтня, втім тепер у них є своє професійне свято.

Редакція LifeStyle 24 приєднується до привітань на адресу вихователів і всіх дошкільних працівників! Надішліть близьким та знайомим привітальні листівки з їхнім професійним святом.

Картинки з Днем вихователя



Привітання з Днем вихователя



Гарні картинки з Днем вихователя



Красиві картинки з Днем вихователя



Листівки з Днем вихователя



День вихователя в Україні



День вихователя 2020



Картинки з Днем вихователя



Привітання з Днем вихователя