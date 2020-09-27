День воспитателя в Украине ежегодно празднуется в конце сентября. Профессиональный праздник воспитателей имеет фиксированную дату, поэтому ежегодно отмечается 27 сентября. В этот день поздравления получают все воспитатели и дошкольные работники.

Дата основана в 2011 году постановлением Кабинета Министров Украины от 13.04.2011 № 629 "Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования на период до 2017 года".

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Ранее работников дошкольных учреждений поздравляли на День учителя, который выпадает на начало октября, впрочем теперь у них есть свой профессиональный праздник.

Редакция LifeStyle 24 присоединяется к поздравлениям в адрес воспитателей и всех дошкольных работников! Отправьте близким и знакомым поздравительные открытки с их профессиональным праздником.

Картинки с Днем воспитателя



Поздравление с Днем воспитателя



Хорошие картинки с Днем воспитателя



Красивые картинки с Днем воспитателя



Открытки с Днем воспитателя



День воспитателя в Украине



День воспитателя 2020



Картинки с Днем воспитателя



Поздравление с Днем воспитателя