Традиційно в останню неділю жовтня в Україні відбувається перехід на зимовий час. У 2020 році годинники переводитимуть в ніч з 24 на 25 жовтня о 4 годині ранку.

Стрілки годинника переводять двічі на рік. В останню неділю березня їх переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня – на годину назад. Робиться це для того, аби наблизити адміністративний час до сонячного, пише 24 канал.

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Ідея штучно маніпулювати часом належить американському вченому, політику, дипломату, винахіднику Бенджаміну Франкліну. У 1784 році він запропонував збільшити світловий день з метою скорочення витрат на електроенергію.



Восени годинники переводять на годину назад

За словами медиків, переведення годинників погано позначається на організмі. У людей в цей період порушується сон, вони важко адаптовуються та відчувають стрес. Від цього починають загострюватися хронічні захворювання, а також падає працездатність.

За тиждень до переведення годинників дотримуйтеся режиму, пийте багато води, не зловживайте жирною, гострою та солоною їжею, а також не забувайте про фізичні навантаження.

Окрім цього, обмежте споживання алкоголю, міцного чаю та кави перед сном, адже вони суттєво заважають організмові розслабитися. Щоб перехід на зимовий час був для вас не таким помітним – приймайте ванну перед сном та дозволяйте собі повністю розслабитися.



Перехід на зимовий час супроводжується стресом

Повертати стрілки годинника двічі на рік вирішили у Великобританії ще у 1908 році. Англійці запровадили цю традицію з метою більш раціонального використання світлої пори доби. В Україні почали переводити годинники аж у 1981 році. Наразі перехід на зимовий і літній час здійснюють у понад 110 країнах світу.

А от не переводить годинників аж 161 країна, а саме: Гвінея, В'єтнам, Алжир, Афганістан, Ангола, Китай, Росія, Кенія, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Туніс, Перу, Японія, Південна Корея, Північна Корея, Філіппіни, Пакистан та інші. У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості ухвалену постанову було скасовано.