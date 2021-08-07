Свята Анна вийшла заміж за Іоакима, який походив із роду царя Давида. Подружжя прожило довге життя у Назареті, але не мало дітей. Через роки молитов і дійшовши до сивої старості, Анна і Іоаким змогли народити доньку, яку пообіцяли віддати на служіння Господу. Дівчинка Марія виросла і прийняла від ангела звістку, що саме вона стане мамою Спасителя цього світу.

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За біблійними переказами, свята Анна спочила у віці 79 років. Свої останні дні життя вона провела при храмі, де жила її дочка. Жінка не дожила до світлої події Благовіщення Богородиці. Однак перед народженням Марії, до Анни приходив ангел і сповістив, що вона народить доньку, яка благословить весь рід людський.

День Успіння святої Анни: картинки-привітання



День Успіння святої Анни 2021: картинки-привітання



Картинки з Днем Успіння святої Анни 2021



Привітання з Днем Успіння святої Анни 2021



День Успіння святої Анни у 2021 році святкують 7 серпня