Святая Анна вышла замуж за Иоакима, который происходил из рода царя Давида. Супруги прожили долгую жизнь в Назарете, но у них не было детей. Спустя годы молитв и дойдя до седой старости, Анна и Иоаким смогли родить дочь, которую пообещали отдать на служение Господу. Девочка Мария выросла и приняла от ангела весть, что именно она станет мамой Спасителя этого мира.

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По библейским преданиям, святая Анна почила в возрасте 79 лет. Свои последние дни жизни она провела при храме, где жила ее дочь. Женщина не дожила до светлого события Благовещения Богородицы. Однако перед рождением Марии, к Анне приходил ангел и возвестил, что она родит дочь, которая благословит весь род человеческий.

День Успения святой Анны: картинки-поздравления



День Успения святой Анны 2021: картинки-поздравления



Картинки с Днем Успения святой Анны 2021



Поздравления с Днем Успения святой Анны 2021



День Успения святой Анны в 2021 году празднуют 7 августа