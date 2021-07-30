У серпні 2021 на українських працівників чекає 21 робочий день і 10 вихідних. Цьогоріч ми відзначатимемо 30-річчя від Дня проголошення Незалежності України. Традиційно, до цього свята додаються додаткові вихідні, у які українці зможуть відпочити.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Офіційні вихідні дні у серпні 2021

Серпень багатий на різноманітні визначні дати, церковні та державні свята. Одне з таких – День Незалежності ми святкуватимемо 24 серпня, що припало на вівторок. На цей день встановлено офіційний вихідний.



Вихідні на День Незалежності 2021 / Інфорграфіка 24 каналу

Також, задля створення сприятливих умов для святкування Дня Незалежності, Кабмін видав розпорядження, у якому керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня. Це означає, що українці отримають чотири вихідних дні – з 21 серпня по 24 серпня включно.

До слова, окрім Дня Незалежності, у серпні на нас чекають такі визначні свята як: День Повітряних сил Збройних Сил України, День військ зв'язку Збройних Сил України, День будівельника, День Державного прапора України та День шахтаря.

Календар святкових днів у серпні 2021

1 серпня – День інкасатора.

2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.

5 серпня – Міжнародний день світлофора.

8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кішок і День альпініста.

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини.

12 серпня – Міжнародний день молоді.



Вихідні у серпні 2021 / Фото Pixabay