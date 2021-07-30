У серпні 2021 на українських працівників чекає 21 робочий день і 10 вихідних. Цьогоріч ми відзначатимемо 30-річчя від Дня проголошення Незалежності України. Традиційно, до цього свята додаються додаткові вихідні, у які українці зможуть відпочити.
До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Офіційні вихідні дні у серпні 2021
Серпень багатий на різноманітні визначні дати, церковні та державні свята. Одне з таких – День Незалежності ми святкуватимемо 24 серпня, що припало на вівторок. На цей день встановлено офіційний вихідний.
Вихідні на День Незалежності 2021 / Інфорграфіка 24 каналу
Також, задля створення сприятливих умов для святкування Дня Незалежності, Кабмін видав розпорядження, у якому керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня. Це означає, що українці отримають чотири вихідних дні – з 21 серпня по 24 серпня включно.
До слова, окрім Дня Незалежності, у серпні на нас чекають такі визначні свята як: День Повітряних сил Збройних Сил України, День військ зв'язку Збройних Сил України, День будівельника, День Державного прапора України та День шахтаря.
Календар святкових днів у серпні 2021
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1 серпня – День інкасатора.
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2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.
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5 серпня – Міжнародний день світлофора.
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8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кішок і День альпініста.
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9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини.
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12 серпня – Міжнародний день молоді.
Вихідні у серпні 2021 / Фото Pixabay
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13 серпня – Міжнародний день лівші.
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14 серпня – перший Медовий Спас (Маковей), а також початок Успенського посту.
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15 серпня – День археолога; Всесвітній день бездомних тварин.
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19 серпня – Преображення Господнє або другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.
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23 серпня – День Державного Прапора України.
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24 серпня – День Незалежності України.
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28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
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29 серпня – третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України і День далекобійника.
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30 серпня – День шахтаря.