День студента в Україні почали відзначати із 1999 року. У своє "професійне" свято студенти мають право хоча б на один день забувати про всі турботи у навчанні й провести його весело та цікаво. Це незабутній час, який дарує безліч уроків на все життя, тож варто свої студентські роки використовувати по максимуму, зазначає 24 канал.

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Значення та історія Міжнародного дня студента

17 листопада у 1941 році у Лондоні Міжнародною радою студентів в честь кривавих подій у Чехії був заснований "Міжнародний день студента".

Історія започаткування цього свята є, на жаль, сумною. 28 жовтня 1939 року поліція та гітлерівські війська СС розігнали мирну демонстрацію, яка була присвячена 21 річниці створенню Чехословацької Республіки в Празі. Тоді був поранений студент-медик Ян Оплетал, а 11 листопада він помер. Його похорон викликав багатотисячні протести.

Згодом в Берліні відбулася нарада за участю Адольфа Гітлера, на якій вирішили закрити усі чеські університети на три роки. 17 листопада розпочалися масові арешти студентів – їх страчували у в'язницях і відправляли в концтабори.

Варто зазначити, що багато істориків вважає, що саме з цих подій фактично розпочалася "оксамитова революція", яка повалила комуністичну владу в Чехословаччині.

Історія Міжнародного дня студента / Фото Canva

Зараз День студента набув більш радісного змісту. В Україні студенти влаштовують різні цікаві події та вечірки. Також кожен університет має свої важливі традиції.

Наприклад, біля Львівського національного університету імені Івана Франка з нагоди свята перед закладом одягають пам'ятник письменника у спеціально пошиту мантію. Студенти ж Києво-Могилянської академії вірять, що складуть сесію успішно, якщо помиють пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі.

Картинки-привітання з Днем студента

Міжнародний день студента 2022 – картинки-привітання / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Днем студента / Фото з відкритих джерел

Привітання з Міжнародним днем студента у картинках / Фото "ТСН"

День студента – гарні картинки-привітання / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Чудові привітальні листівки з Днем студента / Фото "УНІАН"

Привітання з Днем студента – гарні картинки / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день студента 2022 – картинки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Картинки-привітання з Днем студента / Фото "УНІАН"

День студента в Україні – картинки-привітання / Фото "Радіо МАКСИМУМ"