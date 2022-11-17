День студента в Украине начал отмечать с 1999 года. В свой "профессиональный" праздник студенты имеют право хотя бы на один день забывать все заботы в учебе и провести его весело и интересно. Это незабываемое время, которое дарит множество уроков на всю жизнь, поэтому следует свои студенческие годы использовать по максимуму, отмечает 24 канал.

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Значение и история Международного дня студента

17 ноября в 1941 году в Лондоне Международным советом студентов в честь кровавых событий в Чехии был основан Международный день студента.

История начала этого праздника, к сожалению, печальна. 28 октября 1939 года полиция и гитлеровские войска СС разогнали мирную демонстрацию, посвященную 21 годовщине создания Чехословацкой Республики в Праге. Тогда был ранен студент-медик Ян Оплетал, а 11 ноября он скончался. Его похороны вызвали многотысячные протесты.

Затем в Берлине состоялось совещание с участием Адольфа Гитлера, на котором решили закрыть все чешские университеты на три года. 17 ноября начались массовые аресты студентов – их казнили в тюрьмах и отправляли в концлагеря.

Стоит отметить, что многие историки считают, что именно с этих событий фактически началась "бархатная революция", свергшая коммунистическую власть в Чехословакии.

История Международного дня студента / Фото Canva

Сейчас День студента приобрел более радостное содержание. В Украине студенты устраивают разные интересные события и вечеринки. Также у каждого университета есть свои важные традиции.

Например, возле Львовского национального университета имени Ивана Франко по случаю праздника перед заведением одевают памятник писателя в специально сшитую мантию. Студенты же Киево-Могилянской академии верят, что сложат сессию успешно, если помоют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади.

Картинки-поздравления с Днем студента

Международный день студента 2022 – картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Днем студента / Фото из открытых источников

Поздравления с Международным днем студента в картинках / Фото "ТСН"

День студента – красивые картинки-поздравления / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Отличные поздравительные открытки с Днем студента / Фото "УНИАН"

Поздравления с Днем студента – красивые картинки / Фото из открытых источников

Международный день студента 2022 – картинки / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Картинки-поздравления с Днем студента / Фото "УНИАН"

День студента в Украине – картинки-поздравления / Фото "Радио МАКСИМУМ"