Щороку гірники святкують професійне свято в останню неділю серпня. Редакція Lifestyle 24 хоче подякувати шахтарям за їхню невтомну й надзвичайно важливу працю, і побажати величезного здоров'я, наснаги, добробуту й надхнення до своєї справи.
До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Картинки-привітання з Днем шахтаря-2021
День шахтаря 2021: картинки-привітання
Картинки з Днем шахтаря 2021
Привітання з Днем шахтаря 2021
Вітаю з Днем шахтаря 2021
З Днем шахтаря 2021: привітання у листівках