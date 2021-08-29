Щороку гірники святкують професійне свято в останню неділю серпня. Редакція Lifestyle 24 хоче подякувати шахтарям за їхню невтомну й надзвичайно важливу працю, і побажати величезного здоров'я, наснаги, добробуту й надхнення до своєї справи.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Картинки-привітання з Днем шахтаря-2021



День шахтаря 2021: картинки-привітання



Картинки з Днем шахтаря 2021



Привітання з Днем шахтаря 2021



Вітаю з Днем шахтаря 2021