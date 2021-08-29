Каждый год горняки празднуют профессиональный праздник в последнее воскресенье августа. Редакция Lifestyle 24 хочет поблагодарить шахтеров за их неутомимый и очень важный труд и пожелать огромного здоровья, сил, благополучия и вдохновения к своему делу.

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Картинки-поздравления с Днем шахтера-2021



День шахтера 2021: картинки-поздравления



Картинки с Днем шахтера 2021



Поздравление с Днем шахтера 2021



Поздравляю с Днем шахтера 2021