Каждый год горняки празднуют профессиональный праздник в последнее воскресенье августа. Редакция Lifestyle 24 хочет поблагодарить шахтеров за их неутомимый и очень важный труд и пожелать огромного здоровья, сил, благополучия и вдохновения к своему делу.

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Картинки-поздравления с Днем шахтера-2021

День шахтаря 2021 картинки привітання
День шахтера 2021: картинки-поздравления

Картинки з Днем шахтаря 2021
Картинки с Днем шахтера 2021

Привітання з Днем шахтаря 2021
Поздравление с Днем шахтера 2021

Вітаю з Днем шахтаря 2021
Поздравляю с Днем шахтера 2021

З Днем шахтаря 2021
С Днем шахтера 2021: поздравления в открытках