Каждый год горняки празднуют профессиональный праздник в последнее воскресенье августа. Редакция Lifestyle 24 хочет поблагодарить шахтеров за их неутомимый и очень важный труд и пожелать огромного здоровья, сил, благополучия и вдохновения к своему делу.
К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Картинки-поздравления с Днем шахтера-2021
День шахтера 2021: картинки-поздравления
Картинки с Днем шахтера 2021
Поздравление с Днем шахтера 2021
Поздравляю с Днем шахтера 2021
С Днем шахтера 2021: поздравления в открытках