Сьогодні чудова нагода, щоб привітати сержантів з їх професійним святом та подякувати за відданість у військовій справі, мужність та героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, зазначає 24 канал.

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Історія Дня сержанта ЗСУ

Свято День сержанта Збройних Сил України було встановлено два роки тому – 19 квітня 2019 року указом Президент України.

Сержантський склад у системі ЗСУ виконує найрізноманітніший спектр завдань — від виховання та навчання особового складу, до виконання бойових завдань, організації та обслуговування техніки, налагодження матеріально-технічних та тилових питань. Сержант є помічником офіцера та молодшого командира. Він навчає військовослужбовців та відповідає за їхній морально-психологічний стан, життя й готовність до виконання завдань за призначенням.

Девіз сержанта ЗСУ – честь, відповідальність, професіоналізм.

Картинки-привітання з Днем сержанта ЗСУ

День сержанта ЗСУ – картинки / Фото "ТСН"

Привітання з Днем сержанта ЗСУ / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем сержанта / Фото "Телеграф"

День сержанта ЗСУ – привітальні листівки / Фото "ТСН"

Гарні картинки-привітання з Днем сержанта / Фото "Телеграф"

День сержанта в України – картинки / Фото "ТСН"

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у картинках / Фото "Телеграф"

День сержанта ЗСУ 2022 – картинки-привітання / Фото "ТСН"

Привітання у віршах та прозі з Днем сержанта ЗСУ

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

***

З Днем сержанта я вітаю і бажаю:

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,

З усього серця тобі ми бажаємо:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

День сержанта ЗСУ – привітання у прозі та віршах / Фото "Генеральний штаб ЗСУ"

Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!

***

З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.

***

Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу ЗСУ здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну державу!

***

Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.