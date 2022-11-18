Сьогодні чудова нагода, щоб привітати сержантів з їх професійним святом та подякувати за відданість у військовій справі, мужність та героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, зазначає 24 канал.
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Історія Дня сержанта ЗСУ
Свято День сержанта Збройних Сил України було встановлено два роки тому – 19 квітня 2019 року указом Президент України.
Сержантський склад у системі ЗСУ виконує найрізноманітніший спектр завдань — від виховання та навчання особового складу, до виконання бойових завдань, організації та обслуговування техніки, налагодження матеріально-технічних та тилових питань. Сержант є помічником офіцера та молодшого командира. Він навчає військовослужбовців та відповідає за їхній морально-психологічний стан, життя й готовність до виконання завдань за призначенням.
Девіз сержанта ЗСУ – честь, відповідальність, професіоналізм.
Картинки-привітання з Днем сержанта ЗСУ
День сержанта ЗСУ – картинки / Фото "ТСН"
Привітання з Днем сержанта ЗСУ / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з Днем сержанта / Фото "Телеграф"
День сержанта ЗСУ – привітальні листівки / Фото "ТСН"
Гарні картинки-привітання з Днем сержанта / Фото "Телеграф"
День сержанта в України – картинки / Фото "ТСН"
Привітання з Днем сержанта ЗСУ у картинках / Фото "Телеграф"
День сержанта ЗСУ 2022 – картинки-привітання / Фото "ТСН"
Привітання у віршах та прозі з Днем сержанта ЗСУ
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадок славних віків.
***
З Днем сержанта я вітаю і бажаю:
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
***
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами
Ви – це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!
***
З Днем сержанта тебе вітаємо,
З усього серця тобі ми бажаємо:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться тобі!
День сержанта ЗСУ – привітання у прозі та віршах / Фото "Генеральний штаб ЗСУ"
Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!
***
З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.
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Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу ЗСУ здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну державу!
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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.