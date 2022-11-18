Сегодня прекрасная возможность поздравить сержантов с их профессиональным праздником и поблагодарить за преданность в военном деле, мужество и героизм в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, отмечает 24 канал .
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История Дня сержанта ВСУ
Праздник День сержанта Вооруженных Сил Украины был установлен два года назад – 19 апреля 2019 г. указом Президент Украины.
Сержантский состав в системе ВСУ выполняет самый разнообразный спектр задач — от воспитания и обучения личного состава до выполнения боевых задач, организации и обслуживания техники, налаживания материально-технических и тыловых вопросов. Сержант помощник офицера и младшего командира. Он обучает военнослужащих и отвечает за их морально-психологическое состояние, жизнь и готовность к выполнению задач по назначению.
Девиз сержанта ВСУ – честь, ответственность, профессионализм.
Картинки-поздравления с Днем сержанта ВСУ
День сержанта ВСУ – картинки / Фото "ТСН"
Поздравление с Днем сержанта ВСУ / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем сержанта / Фото "Телеграф"
День сержанта ВСУ – поздравительные открытки / Фото "ТСН"
Хорошие картинки-поздравления с Днем сержанта / Фото "Телеграф"
День сержанта в Украине – картинки / Фото "ТСН"
Поздравление с Днем сержанта ВСУ в картинках / Фото "Телеграф"
День сержанта ВСУ 2022 – картинки-поздравления / Фото "ТСН"
Поздравления в стихах и прозе с Днем сержанта ВСУ
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадок славних віків.
***
З Днем сержанта я вітаю і бажаю:
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
***
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами
Ви – це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!
***
З Днем сержанта тебе вітаємо,
З усього серця тобі ми бажаємо:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться тобі!
День сержанта ВСУ – поздравление в прозе и стихах / Фото "Генеральный штаб ВСУ"
Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!
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З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.
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Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу ЗСУ здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну державу!
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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.