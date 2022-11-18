Сегодня прекрасная возможность поздравить сержантов с их профессиональным праздником и поблагодарить за преданность в военном деле, мужество и героизм в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, отмечает 24 канал .

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История Дня сержанта ВСУ

Праздник День сержанта Вооруженных Сил Украины был установлен два года назад – 19 апреля 2019 г. указом Президент Украины.

Сержантский состав в системе ВСУ выполняет самый разнообразный спектр задач — от воспитания и обучения личного состава до выполнения боевых задач, организации и обслуживания техники, налаживания материально-технических и тыловых вопросов. Сержант помощник офицера и младшего командира. Он обучает военнослужащих и отвечает за их морально-психологическое состояние, жизнь и готовность к выполнению задач по назначению.

Девиз сержанта ВСУ – честь, ответственность, профессионализм.

Картинки-поздравления с Днем сержанта ВСУ

День сержанта ВСУ – картинки / Фото "ТСН"

Поздравление с Днем сержанта ВСУ / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем сержанта / Фото "Телеграф"

День сержанта ВСУ – поздравительные открытки / Фото "ТСН"

Хорошие картинки-поздравления с Днем сержанта / Фото "Телеграф"

День сержанта в Украине – картинки / Фото "ТСН"

Поздравление с Днем сержанта ВСУ в картинках / Фото "Телеграф"

День сержанта ВСУ 2022 – картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Поздравления в стихах и прозе с Днем сержанта ВСУ

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

***

З Днем сержанта я вітаю і бажаю:

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,

З усього серця тобі ми бажаємо:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

День сержанта ВСУ – поздравление в прозе и стихах / Фото "Генеральный штаб ВСУ"

Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!

***

З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.

***

Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу ЗСУ здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну державу!

***

Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.