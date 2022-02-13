Всесвітній день радіо-2022: добірка святкових картинок-привітань

13 лютого 2022 , 07:03
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Щороку 13 лютого у світі святкують День радіо. Свято доволі молоде, адже за ініціативою ООН його заснували у 2011 році.

В Україні також існує свято, у яке стосується радіо – це День працівників радіо, телебачення та зв'язку. За звичаєм його святкують 16 листопада. День радіо 13 лютого святкують у всьому світі. Цю дату обрали не просто так, адже в цей день у 1946 році вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", яке проводило мовлення зі штаб-квартири ООН.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем радіо-2022


Всесвітній день радіо 2022: картинки-привітання


Картинки з Всесвітнім днем радіо 2022


Всесвітній день радіо: привітання​


Всесвітній день радіо святкують 13 лютого 


Листівки з Всесвітнім днем радіо 2022​


Вітаю з Всесвітнім днем радіо 2022​


З Днем радіо 2022

Автор: Андріана Будиш