В Украине также существует праздник, которого касается радио – это День работников радио, телевидения и связи. По обычаю его празднуют 16 ноября. День радио 13 февраля празднуют во всем мире. Эту дату выбрали не просто так, ведь в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир "Радио ООН", которое проводило вещание из штаб-квартиры ООН.

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Картинки-поздравления со Всемирным днем радио-2022

Всесвітній день радіо 2022 картинки привітанняВсемирный день радио 2022: картинки-поздравления

Картинки з Всесвітнім днем радіо 2022
Картинки с Всемирным днем радио 2022

Всесвітній день радіо привітанняВсемирный день радио: поздравления​

Всесвітній день радіо 13 лютого листівки
Всемирный день радио празднуют 13 февраля

Листівки з Всесвітнім днем радіо 2022Открытки с Всемирным днем радио 2022​

Вітаю з Всесвітнім днем радіо 2022Поздравляю с Всемирным днем радио 2022​

З Днем радіо 2022
С Днем радио 2022