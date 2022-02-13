В Украине также существует праздник, которого касается радио – это День работников радио, телевидения и связи. По обычаю его празднуют 16 ноября. День радио 13 февраля празднуют во всем мире. Эту дату выбрали не просто так, ведь в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир "Радио ООН", которое проводило вещание из штаб-квартиры ООН.
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Картинки-поздравления со Всемирным днем радио-2022
Всемирный день радио 2022: картинки-поздравления
Картинки с Всемирным днем радио 2022
Всемирный день радио: поздравления
Всемирный день радио празднуют 13 февраля
Открытки с Всемирным днем радио 2022
Поздравляю с Всемирным днем радио 2022
С Днем радио 2022